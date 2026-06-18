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An average of 2.2 million inbound and outbound passenger trips per day are expected during the upcoming Dragon Boat Festival holiday

2026-06-18 14:08:45chinadaily.com.cn Editor : Gong Weiwei ECNS App Download

An average of 2.2 million inbound and outbound passenger trips per day are expected during the upcoming Dragon Boat Festival holiday, up 11.7 percent year-on-year.

 
 

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