An average of 2.2 million inbound and outbound passenger trips per day are expected during the upcoming Dragon Boat Festival holiday, up 11.7 percent year-on-year.
An average of 2.2 million inbound and outbound passenger trips per day are expected during the upcoming Dragon Boat Festival holiday, up 11.7 percent year-on-year.
China logs record high inter-regional passenger trips in May Day holiday2026-05-07
China logs record high inter-regional passenger trips in May Day holiday2026-05-06
China expects record-high passenger trips during 2026 Spring Festival travel rush2026-02-02
China expects record-high passenger trips during 2026 Spring Festival travel rush2026-02-02