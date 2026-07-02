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China reforms rural reading system to modernize village libraries

2026-07-02 19:04:43Ecns.cn Editor : Mo Honge ECNS App Download

(ECNS) - China has launched a reform plan to upgrade its rural "farmhouse library" system, a move aimed at improving access to reading services and modernizing rural cultural facilities.

The joint plan, issued by three government departments, calls for improving book quality, expanding services and adapting libraries to demographic changes and digital trends in rural areas.

It also outlines measures to optimize content supply, innovate reading formats and strengthen institutional support for rural reading services.

Authorities said the goal is to build a more balanced urban-rural public cultural service system.

(By Zhang Jiahao)

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