Discovering Sanman in Xishuangbanna: Where the rainforest meets rural revitalization

(ECNS) -- In Xishuangbanna, Sanman is a rural tourism complex that brings together three neighboring Dai villages through a "small cluster", creating a vibrant hub for eco-tourism, art, intangible cultural heritage and creative industries through shared resources and coordinated development.
From rainforest-inspired art spaces and heritage workshops to a local craft brewery, every stop showcases how ecological conservation and rural revitalization can go hand in hand.
A Dai-style building in Sanman Village, Xishuangbanna, southwest China's Yunnan Province. (Photo: China News Network/Huang Fang)
A view of Sanman Village, Xishuangbanna, southwest China's Yunnan Province. (Photo: China News Network/Huang Fang)
A local craft brewery in Sanman Village, Xishuangbanna, southwest China's Yunnan Province. (Photo: China News Network/Huang Fang)
Rainforest landscape in Sanman Village, Xishuangbanna, southwest China's Yunnan Province. (Photo: China News Network/Huang Fang)
Intangible cultural heritage experience area in Sanman Village, Xishuangbanna, southwest China's Yunnan Province. (Photo: China News Network/Huang Fang)
A view of Sanman Village, Xishuangbanna, southwest China's Yunnan Province. (Photo: China News Network/Huang Fang)
A view of Sanman Village, Xishuangbanna, southwest China's Yunnan Province. (Photo: China News Network/Huang Fang)