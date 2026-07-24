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Hunan Province launches one stop aviation tourism services

2026-07-24 17:34:09Ecns.cn Editor : Mo Honge ECNS App Download

(ECNS) -- Hunan Province unveiled a summer campaign Thursday offering one-stop aviation tourism services covering dining, accommodation, transport, sightseeing, shopping and entertainment. 

Travelers with boarding passes can access discounts and benefits across six sectors, including hotel stays, dining and transport.

The campaign is backed by strategic agreements between Hunan Airport Management Group, the provincial culture and tourism department, and Tongcheng Travel.

The aviation-tourism product launch event. (Photo: China News Service）
Hunan Province unveils a summer campaign offering one-stop aviation tourism services on July 23, 2026. (Photo: China News Service）

(By Helen Mo, intern Xu Wenda)

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