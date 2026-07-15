Wednesday Jul 15, 2026 | 中文

Text:AAAPrint
Home /Ecns wire

Global mayors and representatives experience the magic of Starlight Night Market in Xishuangbanna

2026-07-15 23:07:36Ecns.cn Editor : Huang Fang ECNS App Download

(ECNS) -- Food, scenic views, local crafts and ethnic culture... During the 2026 Global Mayors Dialogue in Xishuangbanna, mayors and guests from around the world explored Gaozhuang Xishuangjing Starlight Night Market and experienced the vibrant charm of Xishuangbanna at night.

Known as one of Yunnan's most beautiful night markets, it features Ganbai Street, leisure squares and floating markets, blending Mekong River cultural traditions with local flavors to create a lively destination for entertainment, cultural experiences and specialty dining.

Representatives and guests from around the world explored Gaozhuang Xishuangjing Starlight Night Market, southwest China's Yunnan Province. (Photo: China News Network/Huang Fang)
Representatives and guests from around the world explored Gaozhuang Xishuangjing Starlight Night Market, southwest China's Yunnan Province. (Photo: China News Network/Huang Fang)
A view of Gaozhuang Xishuangjing Starlight Night Market in Xishuangbanna, southwest China's Yunnan Province. (Photo: China News Network/Huang Fang)
A view of Gaozhuang Xishuangjing Starlight Night Market in Xishuangbanna, southwest China's Yunnan Province. (Photo: China News Network/Huang Fang)
(Photo: China News Network/Huang Fang)
A visitor enjoys the night view at Gaozhuang Xishuangjing Starlight Night Market in Xishuangbanna, southwest China's Yunnan Province. (Photo: China News Network/Huang Fang)
A view of Gaozhuang Xishuangjing Starlight Night Market in Xishuangbanna, southwest China's Yunnan Province. (Photo: China News Network/Huang Fang)
A view of Gaozhuang Xishuangjing Starlight Night Market in Xishuangbanna, southwest China's Yunnan Province. (Photo: China News Network/Huang Fang)
A view of Gaozhuang Xishuangjing Starlight Night Market in Xishuangbanna, southwest China's Yunnan Province. (Photo: China News Network/Huang Fang)
A view of Gaozhuang Xishuangjing Starlight Night Market in Xishuangbanna, southwest China's Yunnan Province. (Photo: China News Network/Huang Fang)

MorePhoto

Most popular in 24h

MoreTop news

MoreVideo

LINE
Media partners: People's Daily | Xinhua | CGTN | China Daily
Back to top About Us | Jobs | Contact Us | Privacy Policy
Copyright ©1999-2026 Chinanews.com. All rights reserved.
Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.
[网上传播视听节目许可证（0106168)] [京ICP证040655号]
[京公网安备 11010202009201号] [京ICP备05004340号-1]