Global mayors and representatives experience the magic of Starlight Night Market in Xishuangbanna

(ECNS) -- Food, scenic views, local crafts and ethnic culture... During the 2026 Global Mayors Dialogue in Xishuangbanna, mayors and guests from around the world explored Gaozhuang Xishuangjing Starlight Night Market and experienced the vibrant charm of Xishuangbanna at night.
Known as one of Yunnan's most beautiful night markets, it features Ganbai Street, leisure squares and floating markets, blending Mekong River cultural traditions with local flavors to create a lively destination for entertainment, cultural experiences and specialty dining.
Representatives and guests from around the world explored Gaozhuang Xishuangjing Starlight Night Market, southwest China's Yunnan Province. (Photo: China News Network/Huang Fang)
A view of Gaozhuang Xishuangjing Starlight Night Market in Xishuangbanna, southwest China's Yunnan Province. (Photo: China News Network/Huang Fang)
A visitor enjoys the night view at Gaozhuang Xishuangjing Starlight Night Market in Xishuangbanna, southwest China's Yunnan Province. (Photo: China News Network/Huang Fang)
A view of Gaozhuang Xishuangjing Starlight Night Market in Xishuangbanna, southwest China's Yunnan Province. (Photo: China News Network/Huang Fang)
A view of Gaozhuang Xishuangjing Starlight Night Market in Xishuangbanna, southwest China's Yunnan Province. (Photo: China News Network/Huang Fang)