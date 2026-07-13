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China issues mandatory safety standard for driver-assistance systems

2026-07-13 16:17:37Ecns.cn Editor : Mo Honge ECNS App Download

(ECNS) - China has issued a mandatory national safety standard for advanced driver-assistance systems (ADAS), setting requirements for a range of assisted-driving technologies and strengthening oversight of the rapidly developing sector.

The standard, designated GB 47955-2026, was approved by the State Administration for Market Regulation and the Standardization Administration of China and is scheduled to take effect on Jan. 1, 2027.

According to the Ministry of Industry and Information Technology, the rules establish safety requirements for three categories of systems: basic single-lane assistance, basic multi-lane assistance and navigation-assisted driving systems.

The standard also introduces baseline requirements covering system functions, data recording and manufacturer safety responsibilities. Additional provisions address human-machine interaction, user instructions and driver training.

(By Zhang Jiahao)

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