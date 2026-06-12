UK economy contracts 0.1% in April

Britain's economy contracted in April, with gross domestic product falling 0.1% after growing 0.3% in March, according to a statement released by the Office for National Statistics.
Britain's economy contracted in April, with gross domestic product falling 0.1% after growing 0.3% in March, according to a statement released by the Office for National Statistics.
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