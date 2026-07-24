China opposes new U.S. tariffs

(ECNS)— China opposes all forms of unilateral tariff measures, Foreign Ministry spokesperson Lin Jian said Friday, responding to the Trump administration’s decision to impose new tariffs on dozens of trading partners, including China.
The tariffs, which took effect July 24, set a 12.5% rate on goods from China. Lin said tariff wars “serve no one’s interests” and reiterated China’s consistent position on China-U.S. economic and trade issues.
Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian addresses a regular press conference in Beijing on July 24, 2026.(Photo provided to China News Service)
(By Helen Mo, intern Wu Jingjing)